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'de fırtına

'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 22:56
Kuzey Ege'de fırtına

Alınan bilgiye göre, 'de etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 13.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada-Geyikli arasında saat 22.00'de yapılması planlanan sefer yapılamadı, 24.00'de yapılması planlanan sefer ise geçici olarak durduruldu.

Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın dinmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

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Kuzey Ege'de fırtına
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