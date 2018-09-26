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3 yaşındaki çocuk televizyon kumandasının pilini yuttu

'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde kumanda pilini yutan 3 yaşındaki Ahmet Eren Yılmaz'ın çekilen röntgen filmi görüntüsü şaşırttığı kadar da korkuttu. Ailesi tarafından son anda kumanda pili yuttuğu fark edilen çocuk hemen hastanede müşahede altına alınırken, doktorlar gerekli duyulması halinde çocuğa cerrahi müdahalede bulunacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:23
3 yaşındaki çocuk televizyon kumandasının pilini yuttu

Oğlunun tedavi gördüğü hastanede bir an olsun yanından ayrılmayan babası Asım Yılmaz, kendisinin işte bulunduğu sırada eşinin kendisini telefonla arayarak durumu bildirdiğini söyledi. Kumandada bir pilin eksik olduğunu gören eşinin oğluna pili sorduğunda oğlunun ağzını göstermesi üzerine eşinin kendisini aradığını kaydeden baba Yılmaz "Çocuk elinde kumanda ile birlikte annesinin yanına gelmiş. Kumandadaki bir pilin eksik olduğunu gören eşim pilin nerede olduğunu sormuş. Oğlum da ağzını gösterince eşim hemen beni arayıp haber verdi. Hastaneye götürüp film çektirdik. Orada çekilen röntgende pilin karnında olduğu gözüktü" dedi.

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3 yaşındaki çocuk televizyon kumandasının pilini yuttu
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