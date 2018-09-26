3 yaşındaki çocuk televizyon kumandasının pilini yuttu

Oğlunun tedavi gördüğü hastanede bir an olsun yanından ayrılmayan babası Asım Yılmaz, kendisinin işte bulunduğu sırada eşinin kendisini telefonla arayarak durumu bildirdiğini söyledi. Kumandada bir pilin eksik olduğunu gören eşinin oğluna pili sorduğunda oğlunun ağzını göstermesi üzerine eşinin kendisini aradığını kaydeden baba Yılmaz "Çocuk elinde kumanda ile birlikte annesinin yanına gelmiş. Kumandadaki bir pilin eksik olduğunu gören eşim pilin nerede olduğunu sormuş. Oğlum da ağzını gösterince eşim hemen beni arayıp haber verdi. Hastaneye götürüp film çektirdik. Orada çekilen röntgende pilin karnında olduğu gözüktü" dedi.