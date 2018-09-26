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Alzheimer’a zehirli parçacık tedavisi

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Giriş Tarihi: 26.9.2018
Alzheimer’a zehirli parçacık tedavisi
İngıltere'dekı ve İsveçli uzmanlar alzheimer'a neyin neden olduğunu tespit ettiklerini ve kısa bir süre sonra yeni bir tedavinin geliştirileceğini açıkladı. Uzmanlar "zehirli parçacıkların" alzheimer'ın birincil nedeni olduğunu açıkladı. Bilim insanları geliştirdikleri tedavide de bu zehirli parçacıkları hedef alıyor. Sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmada Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Prof. Michele Vendruscolo, araştırmadan çıkan bulgularla yeni ilaçların geliştirilmesini umduğunu söyledi. Bilim insanları çalışmadan çıkan sonuçlar ışığında geliştirmekte oldukları ilacı 2020'li yıllarda test edecek.
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Alzheimer’a zehirli parçacık tedavisi
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