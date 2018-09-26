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ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim eden taksici konuştu

'da taksi şoförü , bir bankanın ATM'sinde bulduğu 7 bin 800 TL parayı sahibine teslim etti. Kent merkezindeki Türkkuşu Kavşağı'ndaki özel bir bankadan para çekmek isteyen taksici Abdullah Öngüç, kartını ATM'ye yerleştirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Kısa süre sonra da ATM'den 7 bin 800 TL ödeme yapıldı. Parayı alan Öngüç, banka öğle tatilinde olduğu için durumu polise bildirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:01
ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim eden taksici konuştu

Olay yerine gelen polis, taksiciyle birlikte bankanın açılmasını bekledi. Bu sırada bankanın önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirterek miktarını söyledi. Öngüç de cebindeki parayı sahibine teslim etti.

PARANIN SAHİBİNİN HAYIRLI DUASI...

Çek ödemesi için ATM'yi kullandığını belirten Gök, "Onaylamama rağmen ATM parayı geri vermiş. Arkadaş parayı teslim etmeseydi emanetçi olarak mecbur parayı ben ödeyecektim" dedi. Aylık gelirinin 2-3 bin lira olduğunu belirten taksi şoförü Abdullan Öngüç ise "Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık. Paranın sahibinin hayırlı bir duası belki 7 yaşındaki kanser hastası çocuğuma hayırlı olur" diye konuştu.

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ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim eden taksici konuştu
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