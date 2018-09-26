ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim eden taksici konuştu

Olay yerine gelen polis, taksiciyle birlikte bankanın açılmasını bekledi. Bu sırada bankanın önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirterek miktarını söyledi. Öngüç de cebindeki parayı sahibine teslim etti.

PARANIN SAHİBİNİN HAYIRLI DUASI...

Çek ödemesi için ATM'yi kullandığını belirten Gök, "Onaylamama rağmen ATM parayı geri vermiş. Arkadaş parayı teslim etmeseydi emanetçi olarak mecbur parayı ben ödeyecektim" dedi. Aylık gelirinin 2-3 bin lira olduğunu belirten taksi şoförü Abdullan Öngüç ise "Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık. Paranın sahibinin hayırlı bir duası belki 7 yaşındaki kanser hastası çocuğuma hayırlı olur" diye konuştu.