Bursa'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktı

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Maksem Caddesi üzerindeki beş katlı binada bir daireye kombi takılırken doğalgaz patlaması oldu. Doğalgaz bomba gibi patlarken, büyük bir ses çıktı. Ortalık birden savaş alanına dönerken, üç dairenin duvarları yıkıldı. Yola düşen duvar parçaları bazı araçlara zarar verdi. Patlamanın şiddetinden çevredeki ev ve dükkanların camları kırıldı.

7 KİŞİ YARALANDI



Patlamanın ardından yangın çıkarken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Üç dairede büyük hasar olurken, etrafa saçılan tuğla ve beton parçalarıyla üç araç zarar gördü. İtfaiyenin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bursagaz ekipleri gazı keserken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.