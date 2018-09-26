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'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktı

'da bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada 3 daire hasar görürken, 7 kişi yaralandı. Yıkılan duvarların üzerine düştüğü araçlar hasar gördü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:06
Bursa'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktı

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Maksem Caddesi üzerindeki beş katlı binada bir daireye kombi takılırken doğalgaz patlaması oldu. Doğalgaz bomba gibi patlarken, büyük bir ses çıktı. Ortalık birden savaş alanına dönerken, üç dairenin duvarları yıkıldı. Yola düşen duvar parçaları bazı araçlara zarar verdi. Patlamanın şiddetinden çevredeki ev ve dükkanların camları kırıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından yangın çıkarken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Üç dairede büyük hasar olurken, etrafa saçılan tuğla ve beton parçalarıyla üç araç zarar gördü. İtfaiyenin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. gaz ekipleri gazı keserken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Bursa'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktı
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