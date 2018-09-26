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Acı haber! İki çocuk gölette boğuldu

'ın Gürpınar ilçesinde okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan 7’nci sınıf öğrencileri (12) ile ’in (12), Altı Komutanlığı ve ekiplerinin çalışması sonucu gölette cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 22:26
Acı haber! İki çocuk gölette boğuldu

Olay öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren 7'nci sınıf öğrencileri ile , bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrenciler eve gelmeyince aileleri merak edip, köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Altı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Acı haber! İki çocuk gölette boğuldu
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