Efsane sesle konsere klipli tanıtım

Gazino sahnelerinin vazgeçilmez ismi Neşe Karaböcek
, 29 Eylül'de İstanbul Şişli'deki Günay Restaurant
'ta müzikseverlerle buluşacak. Gazino döneminde büyük başarılar kazanmış, altın plak sahibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Neşe Karaböcek, bu cumartesi akşamı Ferhat Göçer
ile birlikte sahneye çıkarak uzun bir aradan sonra hayranlarına müzik ziyafeti verecek. Karaböcek, "Çok takdir ettiğim sanatçı Ferhat Göçer ile aynı sahneyi paylaşacağım için mutlu ve heyecanlıyım" dedi. Karaböcek, özel bir repertuvar ile konserini gerçekleştireceği müjdesini de verdi. Göçer ise konserin tanıtımını sosyal medyada yayımladığı bir kliple duyurdu. Neşe Karaböcek'in nostaljik görüntülerinin yer aldığı klip beğeniyle izlendi. Göçer eski zaman canlandırması yaptığı siyah beyaz klipte Karaböcek'le düet yapıyor.