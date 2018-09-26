Gasp zanlısı genç kız: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Gasp şüphelilerinden Sevgi Ü., mahkemedeki savunmasında, "Yüksek lisans için ülkedeyim. Hiç suçum yok. Ailem duyarsa okul hayatım biter" derken, Ahmet S. ise "Milyonlarım var. Neden soygun yapayım?" dedi.

Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayıp, çekiçle de vurdu. Şok yaşayan Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı gasbeden kişiler, olay yerinden kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Güngörmüş'ü gasbettiği belirtilen Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Girne'de mahkemeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Mahkemeye bilgi veren polisler, gasp şüphelileriyle bağlantılı 1 kişinin yurt dışına kaçtığını ve paranın bulunamadığını belirtti. Polislerden birinin, "Soyguncular, öyle düzenek kurmuş ki kamera görüntülerinde aracın içindekiler görünmüyor. Zanlıların, aracın arka ve yan camlarını çamur ve siyah bant ile kapatmalarından dolayı aracın içindekiler görüntülerde seçilemiyor. Zanlılar, ayrıca olayın meydana geldiği yolu 3 kez geçip, keşif yaptılar" dediği öğrenildi.

'MİLYONLARIM VAR, NEDEN SOYGUN YAPAYIM?'

Sevk edildiği mahkemede savunma yapan gasp şüphelisi Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi. Duruşmada ağlama krizine giren Sevgi Ü.'yü polisler sakinleştirildi. Şüphelilerden Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, gasp şüphelilerinin 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.