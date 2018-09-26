İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

- İzmir'de MİT destekli kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

- Nadir görülen tarihi eserler yakalandı

İzmir polisi, göçmen kaçakçılığı, elektronik sigara kaçakçılığı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen toplamda 10 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Göçmen kaçakçılığı operasyonuna İzmir MİT Bölge Başkanlığı destek verirken, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslarla ilgili istihbari çalışmalar yaptı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İzmir MİT Bölge Başkanlığının son bir hafta içerisinde ortak yaptıkları operasyonlarda, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen A.Ö. (45), S.M.E. (32), Ö.Y. (32), L.D. (51) ve D.A. (54) ile 26 Suriye uyruklu, 18 Afganistan uyruklu, 15 Filistin uyruklu, 6 Orta Afrika uyruklu ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 66 göçmen yakalandı. Operasyonda, 33 adet can yeleği, üç adet şambrel ve bir adet şişirme pompası ele geçirildi. Savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve S.M.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, Ö.Y., L.D. ve D. A. olmak üzere 3 kişinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Bir başka operasyonda ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye girişi yasak olan elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Konak ilçesinde yapılan operasyonda muhtelif marka ve modellerde 55 adet elektronik sigara, 180 adet elektronik sigara likiti, 119 adet elektronik sigara atomizeri, 471 adet coil, 350 adet elektronik sigara rezistans teli, 29 adeit pamuk, 30 adet atomizer camı ve 10 adet cam koruyucu lastik olmak üzere toplam bin 460 adet ürün ele geçirilerek H.Ö. (33) isimli bir zanlı yakalandı.



Nadir görülen tarihi eserler yakalandı

Aynı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara da göz açtırmadı. İki ayrı operasyonda, Y.A. (27) ve C.Y. (32) isimli kişilerin Adana ilinden Selçuk ilçesine çok sayıda tarihi eser getirerek satışını yapacağı bilgisini aldı. Selçuk ilçesinde yapılan operasyonda aynı şüpheliler, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait farklı ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan gümüş ve bronzdan yapılmış 224 adet sikke, 4 adet bronz ok ucu, 5 adet bronzdan yüzük, 4 adet ağırlık, 1 adet üzeri figürlü taş parçası, 1 adet siyah renkli taştan kesici alet, 2 adet üzerinde figür bulunan metal obje, 8 adet farklı ebatlarda takı ve takı parçası olmak üzere toplam 249 adet tarihi eserle yakalandı.

İkinci operasyonda ise H.K. (44) ve A.G.'nin (37) Kuşadası ilçesinden İzmir'e çok sayıda tarihi eser getirerek satışını yapacağı istihbaratı alındı. Bornova'da yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı ebatlarda iki adet camdan yapılmış gözyaşı şişesi, farklı ebatlarda camdan yapılmış 5 adet şişe, 1 adet hayvan tasvirli bronzdan yapılmış küçük figür, 10 adet metalden yapılmış takı parçası ve farklı ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan 2 adet altın sikke Lidya (2 bin 600 yıl öncesi) dönemine ait olduğu, 1 adet altın Roma (bin 700 yıl öncesine ait) dönemine ait nadir sikke örneklerinden olmak üzere toplam 20 adet tarihi eser yakalandı.

Y.A., C.Y., H.K. ve A.G. hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.