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Kızına daha önce de şiddet uygulamış

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kızına daha önce de şiddet uygulamış
'da bir kadının sokakta yürüdüğü sırada kızına uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Tuzla'da yaşanan olayın görüntülerinin yayımlanmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. İsminin A.K. olduğu öğrenilen kadının adresine ulaşan ekipler anneyi gözaltına aldı. Kız çocuğu da ekipler tarafından koruma altına alındı. A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, mahalle sakinleri kadının psikolojik sorunları olduğunu ve çocuğu daha önce de birçok kez darp ettiğini hatta bayılttığını iddia etti.
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Kızına daha önce de şiddet uygulamış
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