Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor. Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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