Okul önünde 3 boyutlu yaya geçidi

Optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerde "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, öğrencilerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

"TÜM OKUL ÖNÜNDEKİ YAYA GEÇİTLERİNE UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Öğrencilerin güvenliğini amaçladıklarını vurgulayan Gürlesin, "Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Sistemi ilçemizdeki tüm okul önündeki yaya geçitlerine uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Sevilay Efe, üç boyutlu yaya geçidinin sürücülerin daha dikkatli olması açısından çok faydalı olduğunu kaydetti. Öğrencilerinden Reyhan Erbuğ da yaya geçidinin çok güzel olduğunu vurguladı.