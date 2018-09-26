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Otel saunasında milyonluk soygun

'da beş yıldızlı bir otelin saunasındaki soyunma kabinlerinden 3 müşteriye ait para ve saatleri çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Saatlerden birinin değerinin 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:36
Otel saunasında milyonluk soygun

Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin sauna kısmındaki soyunma kabinlerinde, çeşitli tarihlerde müşterilere ait değerli 3 saat ile paraları çalındı. Çalınan saatlerden birinin değerinin 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

MÜŞTERİ GİBİ GELİP...

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olaylarını müşteri gibi otele gelen Ş.K., Y.A. ve Ö.K.'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.K tutuklanırken, Y.A. ve Ö.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Otel saunasında milyonluk soygun
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