Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Parkta tartıştığı kocasını silahla vurdu

Parkta tartıştığı kocasını silahla vurdu

'nın Hendek ilçesinde bir kadın parkta tartıştığı kocasını silahla vurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:27
Parkta tartıştığı kocasını silahla vurdu

Olay, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki E.U., parkta bir araya geldiği kocası O.U. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkaran kadın kocasına doğru ateş etti. Kanlar içinde kalan O.U. yaşadığı şokla koşmaya başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

O.U., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine giderek polisten yardım istedi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. E.U. olay sonrası gözaltına alınarak emniyete getirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriyeli küçük Halime okullu oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Parkta tartıştığı kocasını silahla vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN