Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’

‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’

Türkiye'de sadece 1 kişide görülen Siloptizi hastalığına yakalanan Kader'in yaşama ümidi bulunacak beyaz kana bağlı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’

'da annesiyle birlikte yaşayan Kader Çeçem (19) 1.5 yıl önce Türkiye'de sadece 1 kişide görülen akciğer hastalığı "Siloptizi"ye yakalandı. 19 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kader'in yaşama ümidi ise bulunacak uygun beyaz kana bağlı.

"GÜCÜMÜZ ARTIK YETMİYOR"

Ablası Sibel Hasırcı "Kardeşim yoğun bakıma giderken 'Abla benim sesimi duyur, ben ölmek istemiyorum' dedi. O sözleri kulağımdan gitmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz artık yetmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN