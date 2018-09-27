Alman Die Welt yine FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu!

Uluslararası arenada Türkiye karşıtı provokatif haberlerin başını çeken Alman Die Welt yine boş durmadı.

Her fırsatta Türkiye aleyhine haberler yapan gazete bu kez de Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini fırsat bilerek harekete geçti..







"BUGÜN TARAF'IZ"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Die Welt, FETÖ'nün sözcüsü Taraf gazetesine atıfta bulunarak, yarın "Bugün Taraf'ız" manşetiyle çıkacağını duyurdu. Gazete ayrıca Taraf gazetesinin fontunu da kullanacak.

FETÖ'NÜN AVUKATLIĞINI YAPIYORLAR

Alman Die Welt'in bu skandal manşeti ilk değil. Gazete daha önce de birçok kez FETÖ'nün avukatlığını yapmıştı. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun" ifadelerine yer verilmişti..



EKONOMİK TETİKÇİLİĞİN DE BAŞI

Alman gazetesi Die Welt, Amerikan yaptırımlarının Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirmiş, haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan taviz vermez ve ek yaptırımlar yürürlüğe girerse sonuçları çok daha vahim olur ve devletin iflasına kadar varabilir'' denilmişti.



FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ TARAF

Taraf gazetesi, FETÖ'nün stratejisi ve amacı doğrultusunda yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

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