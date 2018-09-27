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'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 16:46

- 'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Büyükçekmece'de metal hurda işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.
Olay, Tepecik mevkii Çatalca yolu üzerinde meydana geldi. Metal hurda işlerinin yapıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis iş yerinde inceleme yapıyor.

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Büyükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
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