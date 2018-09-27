Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ceylin Atik cinayetinde flaş gelişme... Bir tanık çıktı

inde flaş gelişme... Bir çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki davasında flaş bir gelişmesi yaşandı. Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin’in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir tanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiğini düşünüyoruz" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 21:54
Ceylin Atik cinayetinde flaş gelişme... Bir tanık çıktı

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi , 2017 tarihinde kaybolmuş ve 3 gün sonrada komşusunun evinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan ve eşi hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ödemiş 'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken; tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi ve babaannesi ile yakınları hazır bulundu. Duruşma, mahkeme heyetinin müzakereyi okunmasıyla başladı. polis memurunun dinlenmesi için ve sanıklara ait telefonların geriye dönük olarak 1 yıllık incelenmesi için ilgili hususun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle birimlere tekrar yazı yazılması karar verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceylin Atik cinayetinde flaş gelişme... Bir tanık çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN