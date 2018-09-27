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'deki fırtına

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 17:00
- ile Eceabat hattındaki karşılıklı arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

'deki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çanakkale ile Eceabat arasındaki karşılıklı arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Boğaz hattını kullanacak araç sürücüleri, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Çardak hattına yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada arasındaki karşılıklı seferlerin iptal edildiğini hatırlatarak, Çanakkale-Eceabat arasındaki ulaşımın da fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden başlayacağını kaydetti.

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Kuzey Ege'deki fırtına
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