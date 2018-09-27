Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Hasibe Nur Mutlu, önceki gün okula gitmek için evden ayrılmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. 5. sınıf öğrencisi Hasibe'ye ulaşamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak yardım istemişti. Hasibe Nur Mutlu'dan bugün müjdeli haber geldi. Müge Anlı canlı yayında minik Hasibe'nin 5 saatin ardından sağ salim bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 10 yaşındaki Hasibe Nur Mutlu sonunda bulundu

HASİBE ECZANENİN KÖŞESİNDE BULUNDU

Okul servisini karıştıran Hasibe'nin servisten indikten sonra bir eczanenin köşesinde oturduğu ve bir Müge Anlı izleyicisinin Hasibe'yi fark ederek babasına haber verdiği öğrenildi.

GÖZÜ YAŞLI AİLE MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Önceki gün canlı yayına bağlanan Hasibe'nin amcası Fatih Mutlu, servisten indikten sonda zihin bulanıklığı yaşadığını aktarmıştı. Amca Mutlu "Kızımız okulunun önünde inmiş servisten ancak okula girmemiş. Her yerde kameralara baktırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Annesi Seda Mutlu ise "Hasibe Nur bu okula yeni başladı. Servisten inerken akrabamızın oğluna 'ben bugün kaçacağım okuldan' demiş. Okul kamera kayıtlarına baktık iki kere gitmeye çalışıyor cesaret edemiyor ama üçüncü denemesinde kamera kayıtlarından çıkıyor. Okul çok uzak. Kızım da hiçbir yeri bilmiyor. Sıcak bir çocuk da değil. Birisine de soramaz."demişti.