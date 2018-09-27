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'da sevindiren gelişme! 10 yaşındaki sonunda bulundu!

ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz gün gözü yaşlı bir anne katıldı. 10 yaşındaki kızı 'nun okula gitmek için evden çıktığını söyleyen anne uzun süredir haber alamayınca çareyi Müge Anlı'nın programına gitmekte buldu. 5. sınıf öğrencisi Hasibe Nur Mutlu'dan canlı yayında haber geldi. Bakın Hasibe nerede bulundu...

Giriş Tarihi: 27.9.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 14:58
Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 10 yaşındaki Hasibe Nur Mutlu sonunda bulundu!

'nın Karatay ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki , önceki gün okula gitmek için evden ayrılmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. 5. sınıf öğrencisi Hasibe'ye ulaşamayan ailesi, ile Tatlı Sert programına bağlanarak yardım istemişti. Hasibe Nur Mutlu'dan bugün müjdeli haber geldi. Müge Anlı canlı yayında minik Hasibe'nin 5 saatin ardından sağ salim bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 10 yaşındaki Hasibe Nur Mutlu sonunda bulundu

HASİBE ECZANENİN KÖŞESİNDE BULUNDU

Okul servisini karıştıran Hasibe'nin servisten indikten sonra bir eczanenin köşesinde oturduğu ve bir Müge Anlı izleyicisinin Hasibe'yi fark ederek babasına haber verdiği öğrenildi.

GÖZÜ YAŞLI AİLE MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Önceki gün canlı yayına bağlanan Hasibe'nin amcası Fatih Mutlu, servisten indikten sonda zihin bulanıklığı yaşadığını aktarmıştı. Amca Mutlu "Kızımız okulunun önünde inmiş servisten ancak okula girmemiş. Her yerde kameralara baktırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Annesi Seda Mutlu ise "Hasibe Nur bu okula yeni başladı. Servisten inerken akrabamızın oğluna 'ben bugün kaçacağım okuldan' demiş. Okul kamera kayıtlarına baktık iki kere gitmeye çalışıyor cesaret edemiyor ama üçüncü denemesinde kamera kayıtlarından çıkıyor. Okul çok uzak. Kızım da hiçbir yeri bilmiyor. Sıcak bir çocuk da değil. Birisine de soramaz."demişti.

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