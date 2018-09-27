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Otomobiliyle dereye düşen kişi denizde bulundu

'nin Akçakoca ilçesinde otomobiliyle dereye düşen ve gün boyu dalgıçlar tarafından dere ve derenin döküldüğü Karadeniz'de aranan kişi denizde ölü bulundu. Düzce İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, Düzce Arama Kurtarma (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği (UKSAR) dalgıç ekipleri, önceki gün gece saatlerinde dere yatağına aracıyla düşen ve kendisinden haber alınamayan Turgut Aydın'ı (55) derede arama çalışmalarını dün sonlandırdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:38
Otomobiliyle dereye düşen kişi denizde bulundu

DENİZDEN GÖRÜNTÜ ALINDI

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren Aydın'ı denizde arama çalışması yürütüyor. Ayazlı, Ak Evler ve Çayağzı kıyılarında yoğunlaştırılan aramalarda denizden görüntü alan ekipler bu alanda kayıp kişiye ulaşamadı.

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Otomobiliyle dereye düşen kişi denizde bulundu
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