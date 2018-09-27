Otomobiliyle dereye düşen kişi denizde bulundu

DENİZDEN GÖRÜNTÜ ALINDI

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren Aydın'ı denizde arama çalışması yürütüyor. Ayazlı, Ak Evler ve Çayağzı kıyılarında yoğunlaştırılan aramalarda denizden görüntü alan ekipler bu alanda kayıp kişiye ulaşamadı.