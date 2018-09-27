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Suriyeli Halime okullu oldu

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Suriyeli Halime okullu oldu
Arnavutköy'de babasına yardım ederken kağıt topladığı çuvalın içinde kitap okuduğu görüntülerle gündeme gelen Suriyeli 11 yaşındaki Halime Cuma'nın okula başlaması sağlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yetkililerinin gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından küçük Halime, Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda eğitime başladı. Yeni okuluna kavuşmanın mutluluğuyla konuşan Halime, "Büyüyünce eğitimci olup benim gibi okuyamayan çocuklara yardımcı olmak istiyorum" dedi.
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Suriyeli Halime okullu oldu
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