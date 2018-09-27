Suriyeli Halime okullu oldu

İSTANBUL
Arnavutköy'de babasına yardım ederken kağıt topladığı çuvalın içinde kitap okuduğu görüntülerle gündeme gelen Suriyeli 11 yaşındaki Halime Cuma'nın okula başlaması sağlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
yetkililerinin gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından küçük Halime, Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda eğitime başladı. Yeni okuluna kavuşmanın mutluluğuyla konuşan Halime, "Büyüyünce eğitimci olup benim gibi okuyamayan çocuklara yardımcı olmak istiyorum" dedi.