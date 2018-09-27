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Takla atan araçtaki kadın şoka girdi, gözyaşlarına boğuldu!

'da korku dolu dakikalar! Kaza yaparak takla atan araçta bulunan kadın şoka girdi, yardımına çevredekiler yetişti.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 14:31
Takla atan araçtaki kadın şoka girdi, gözyaşlarına boğuldu!

Saat 10.00 sıralarınAntalyalyaspor kavşağında sürücüsünün ismi belli olmayan 07 GUM 86 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle takla atarak ters devrildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar ilk olarak araçta bulunan kadını dışarı çıkartıp su verdi. Ardından araç içinde bulunan erkek de uzun uğraşların ardından çıkartıldı.

Kazanın şokuyla kadın gözyaşlarına boğulurken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaşanan can pazarı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Takla atan araçtaki kadın şoka girdi, gözyaşlarına boğuldu!
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