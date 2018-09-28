İran'da düşen Başaran Holding
'e ait uçakta kızı Mina Başaran
'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu. Atatürk Havalimanı'nda dün başlayan İstanbul
Airshow'a katılan Başaran "Evlat acısı gibi yok. Allah kimseye yaşatmasın" dedi. Kazaya ilişkin ön raporun yakın bir zamanda açıklanacağını söyleyen Başaran, kazaya ilişkin bir öngörüsü olup olmadığıyla ilgili "Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Rapor tam çıkmadan konuşmak belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Başaran Holding'e ait özel jet, 11 Mart'ta düşmüş, kazada Dubai'den dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.