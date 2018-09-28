Bu haftanın cuma mesajları 2018 yayında! Resimli Cuma mesajları ile mübarek günü unutma

Her hafta gelenek haline gelen ve milyonlarca kez paylaşılan cuma mesajları yine trend listesinin zirvesine tırmanmayı başardı. Müslüman alemi için en değerli günlerin başında yer alan bu mübarek günün her hafta coşkusu farklı yaşanıyor. Dua ve ibadetler ile geçirilen, ellerin semaya yükseldiği bu önemli gün vesilesi ile sevdiklerinizi resimli cuma mesajları ile hatırlayabilirsiniz. Bugün için en güzel resimli cuma mesajları seçenekleri yine Sabah'ta.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

Resimli Cuma mesajları ile bu başlık altından sevdiklerinize en güzel görsellerden bir tane seçerek yollayabilirsiniz. Sosyal medyada en çok paylaşılan cuma mesajı seçeneklerini burada sizler için derledik. 28 Eylül Cuma gününe özel görseller için ilerleyiniz.