Dini günler takvimi 2019 - Diyanet ile Dini Günler listesi bayram ve kandiller ne zaman?

Müslüman âlemi için büyük değere sahip olan bayram ve kandil günlerinin tarihleri belli oldu. Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden 2019 dini günler takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvim ile Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Regaip, Mirac, Mevlid, Berat Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı da belirlendi. Gelecek yıl için şimdiden tatil planı yapan vatandaşlar bayram tarihlerine göre planlarını şekillendirebilirler. Tüm dini günlerin tam listesine sabah.com.tr adresinden hemen ulaşabilirsiniz.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

Günü 4 Haziran Salı Günü 5 Haziran Çarşamba Günü 6 Haziran Perşembe

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;

Arefe Günü: 10 Ağustos Cumartesi

Günü 11 Ağustos Pazar Günü 12 Ağustos Pazartesi Günü 13 Ağustos Salı Günü 14 Ağustos Çarşamba

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için büyük değere sahip olan Ramazan ayı, 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

MİRAC KANDİLİ TARİHİ

Miraç Kandili, 2 Nisan Salı günü idrak edilecek. Bu önemli gün yine camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek.

BERAT KANDİLİ TARİHİ

İslam aleminin dua ve ibadetler ile geçireceği Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda edeceğimiz ve Kadir Gecesi'ni idrak edeceğimiz gün ise 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.