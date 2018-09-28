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takvimi 2019 - Diyanet ile Dini Günler listesi bayram ve kandiller ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2019 takvimi yayınladı. Gelecek yıl için kandil  ve bayram tarihlerini merak edenler bu başlık altından hemen öğrenebilecekler. , , Mevlid Kandili, , Mirac Kandili ve diğer dini günler ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini günler takvimi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 15:44
Dini günler takvimi 2019 - Diyanet ile Dini Günler listesi bayram ve kandiller ne zaman?

Müslüman âlemi için büyük değere sahip olan bayram ve kandil günlerinin tarihleri belli oldu. Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden 2019 takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvim ile , , Regaip, Mirac, Mevlid, ve ne zaman sorusunun yanıtı da belirlendi. Gelecek yıl için şimdiden tatil planı yapan vatandaşlar bayram tarihlerine göre planlarını şekillendirebilirler. Tüm dini günlerin tam listesine sabah.com.tr adresinden hemen ulaşabilirsiniz.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

: 3 Haziran Pazartesi

  1. Günü 4 Haziran Salı
  2. Günü 5 Haziran Çarşamba
  3. Günü 6 Haziran Perşembe

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;

Arefe Günü: 10 Ağustos Cumartesi

  1. Günü 11 Ağustos Pazar
  2. Günü 12 Ağustos Pazartesi
  3. Günü 13 Ağustos Salı
  4. Günü 14 Ağustos Çarşamba

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için büyük değere sahip olan Ramazan ayı, 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre , 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

MİRAC KANDİLİ TARİHİ

Miraç Kandili, 2 Nisan Salı günü idrak edilecek. Bu önemli gün yine camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek.

BERAT KANDİLİ TARİHİ

İslam aleminin dua ve ibadetler ile geçireceği Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda edeceğimiz ve Kadir Gecesi'ni idrak edeceğimiz gün ise 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

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