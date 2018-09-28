İnternetten satışta 'kapora' dolandırıcılığı

Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4'ü adliyeye sevk edildi.

SİBER SUÇLAR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

MARKALARIN İSMİNİ KULLANIYORLARDI

Çalışmalar kapsamında, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden oto yedek parçası satan markaların isimlerini kullanıp, otomobil yedek parçaları satmaya çalıştıkları belirlendi.

KAPORAYI ALDIKTAN SONRA...

Bu internet sitelerinin yedek parça almak isteyen kişilerin hesapları ya da kredi kartlarından 'kapora' adı altında para yatırmalarını istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaporayı aldıktan sonra siteyi kapatarak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Şüphelerin bu yolla 3 ay içinde Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi toplam 165 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için dün harekete geçerek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen bilgisayar, CD ve USB bellek gibi birçok delil olabilecek malzemeye de el konuldu. Şüphelilerden Z.O., O.S. ve U.B. polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, N.G., O.B., O.K.O. ve A.O. nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.