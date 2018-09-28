Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Maganda baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi

baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:48

- baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi

'da 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş açtıran baba, o anları videoya kaydederek sosyal medyada da paylaştı.
Ankara'da boş bir arsada kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Henüz oyun çağındaki oğlunun eline tabancasını veren A.K., nişan almasına yardım ederek oğluna ateş ettirdi. Ne yaptığından habersiz olan minik, babasının eğlencesinin bir parçası oldu. Şehir eşkıyası baba, o anları da videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Vatandaşların eleştiri yağmuruna tutulan A.K., polis ekiplerince Etimesgut Polis Merkezi Amirliğine getirilerek ifadesi alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maganda baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN