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Tropik fırtına yönünü Ege’ye çevirdi

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
Tropik fırtına yönünü Ege’ye çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün 'de etkisini göstermeye başlayan tropik fırtınanın bugün ve hafta sonu Ege kıyılarında da etkili olabileceğini açıkladı.
Bugün ve haftasonu etkili olması beklenen fırtınanın 'ni etkilemesi durumunda, pazar günü rüzgarın saatte 120 kilometre hıza ulaşacağı ve yağış oranının metrekarede 75 kilogram olacağının beklendiği kaydedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de bu tarz doğa olayları pek fazla görülmediği için belirsizliklerin sürdüğünü belirterek "Çok yıkıcı olmaz. Binalara zarar vermez ama eşyalar uçabilir. Alarm verilecek bir olay yok" dedi.
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Tropik fırtına yönünü Ege’ye çevirdi
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