Tropik fırtına yönünü Ege’ye çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün Akdeniz
'de etkisini göstermeye başlayan tropik fırtınanın bugün ve hafta sonu Ege kıyılarında da etkili olabileceğini açıkladı.
Bugün ve haftasonu etkili olması beklenen fırtınanın Ege Bölgesi
'ni etkilemesi durumunda, pazar günü rüzgarın saatte 120 kilometre hıza ulaşacağı ve yağış oranının metrekarede 75 kilogram olacağının beklendiği kaydedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de bu tarz doğa olayları pek fazla görülmediği için belirsizliklerin sürdüğünü belirterek "Çok yıkıcı olmaz. Binalara zarar vermez ama eşyalar uçabilir. Alarm verilecek bir olay yok" dedi.