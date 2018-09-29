Madalin’i hayata Türkiye bağladı

Rumen vatandaşı 11 yaşındaki Madalin
Marcia Lordache, Romanya'da kemik tümörü tedavisi görüyordu. Doktorlar Madalin'in ayağının kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde iyileşemeyeceğini söyledi. Madalin'in kurtulması için tek umut Türkiye
'deki gelişmiş tedavi teknikleriydi. Rumen doktorlar, Galatasaray
'da top koşturan eski futbolcu Marcia Popescu
'ya ulaştı. Popescu, Madalin'i 20 Haziran'da elinden tutup Türkiye'ye getirdi. Madalin Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat ve uzman hekimlerce uygulanan tedavilerle hayata bağlandı. TÜRK POLİSİ OLMAK İSTİYOR
Tedavi süresince misafir dildiği Ankara Zübeyde Hanım Konukevi'nde tüm personelin bağrına bastığı Madalin, Türkiye'yi çok seviyor ancak Romanya'da tek başlarına yaşam mücadelesi veren en büyüğü 16, en küçüğü 2 yaşında olan kardeşlerini çok özlüyor. Madalin, kısa sürede Türk kültürüne o kadar alışmış ki Türkçe müzikler dinliyor, büyüklerinin elini öpüyor, Türk yemekleri yemek istiyor. Kurum personelinden temel düzeyde Türkçe öğrenen Madalin, personel ile iletişim kurmakta hiç zorlanmıyor. Minik Madalin, ileride Türk polisi
olup dünyaya barış ve adalet yaymak istiyor. Madalin'in bakımını üstlenen konukevi personeli, küçük çocuğun cana yakın ve saygılı karakteriyle kurumun neşesi olduğunu söylüyor. Öyle ki Madalin, daha önce kanseri atlatmış olan yurt müdürü Hakkı Tanrısever'e 'baba' diye sesleniyor. Tanrısever de hayatı çok seven Madalin'in tamamen sağlığına kavuşması için büyük çaba harcıyor. AYAĞI KESİLECEKTİ
Madalin, Türkiye'ye 9 kardeşini yalnız bırakarak annesi ile geldi. Romanya'da fakir bir hayat süren kardeşleri için çok üzülen Madalin, kendisini ziyaret etmek amacıyla Romanya'dan gelen yetkililerden kardeşlerine yardım etmelerini istiyor. En büyüğü 16 yaşında olan kardeşi, Madalin iyileşene kadar diğer kardeşlerinin sorumluluğunu aldı ancak Madalin'in annesi Christine sık sık diğer çocukları için endişelendiğini söylüyor. Türkiye'nin oğlu için yaptıkları için müteşekkir olan anne, "Türkiye bize el uzatmasa oğlumun ayağı kesilecekti. Romanya'da 1.5 yıllık tedavide ulaşılamayan aşamaya 3 ayda gelindi. Türkiye, Madalin'e hayat verdi" dedi. PANCU FORMA GÖNDERDİ
Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Rumen futbolcu Daniel Pancu, Madalin'e destek ve güç veren bir video mesajı gönderdi. Pancu, Madalin'e hediye olarak imzalı formasını da yolladı. Madalin bu formaya büyük değer veriyor.