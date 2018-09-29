‘Mühim olan güzel sevebilmek azizim’

Bursa
'da sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülüp, yakılarak öldürülen 35 yaşındaki Şengül Vatansever geride iki çocuk bıraktı. Eşinden bir yıl önce ayrılan kadının sosyal medya üzerinden tanıştığı Ümit Varol'la birlikte olduğu, ondan ayrılmak isteyince yakıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre kendisini aldatan eşinden bir yıl önce boşanan iki çocuk annesi Şengül Vatansever sosyal medya üzerinden tanıştığı Ümit Varol'la (30) aşk yaşamaya başladı. Ancak genç kadın Varol'dan ayrılmaya karar verdi. Kütahya
'dan Bursa'ya gelen Ümit Varol, genç kadınla barışmak istediğini söyledi. Ancak genç kadın barışma teklifini reddetti. Gözü dönen Varol, sevgilisinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra Yıldırım ilçesinde seyir halindeki araçtan genç kadını yol ortasına atıp, kaçtı. O anlar arkadan gelen araçtaki vatandaş tarafından kaydedildi. Çıplak halde yol ortasına atılan kadının üzeri örtüldükten sonra sağlık ekiplerine haber verildi. KAÇARKEN KAZA YAPTI
Vücudunda ağır yanıklar olan genç kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine polis, sevgilisini yakarken vücudunda yanıklar oluşan şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçtığı otomobille kaza yaparak ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. İlk evliliğinden 12 ve 8 yaşında iki çocuğu olan genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Vatansever'in eski kocası Nuri Öztürk, "Bu olay Özgecan'dan sonra ikinci bir vahşet" dedi. Şengül Vatansever'in sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yaptığı son paylaşımında "Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" yazılı bir görsele yer verdiği görüldü. DEHŞET ANLARI KAMERADA
Talihsiz kadının otomobilde yakıldıktan sonra atılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.