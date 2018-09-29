Haberler Yaşam Haberleri ‘Mühim olan güzel sevebilmek azizim’

‘Mühim olan güzel sevebilmek azizim’ Sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen Şengül Vatansever’in ayrılmak istediği için katledildiği ortaya çıktı. Vatansever’in sosyal medya paylaşımı “Başına gelecekleri biliyormuş gibi” dedirtti