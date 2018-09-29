Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sebze kasaları, alev alev yandı

Sebze kasaları, alev alev yandı

'nın Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 19:31

Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Caddesi üzerindeki Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hal alanı içindeki meydana yerleştirilen tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kasaların yerleştirildiği yaklaşık alanın tamamını kapladı. Hal çalışanlarının fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler şehrin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Lodosun etkisiyle yayılan alevler, hal içindeki yeşil alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin halin dört bir alanından yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. ın hal binasına veya çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa ile bazı ağaçlar kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sebze kasaları, alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN