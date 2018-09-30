Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Lüks otomobil takla atarak otobüs durağına daldı

takla atarak otobüs durağına daldı

’da meydana gelen trafik sında sürücünün kontrolünden çıkan takla atarak otobüs durağına daldı. Trafik levhasını yerinden söken araç, durağı yerle bir ettikten sonra ters dönerken, olay yerine gelen polis ekibi yaralı ve sürücüleri bulamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 07:16
Lüks otomobil takla atarak otobüs durağına daldı
bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü belirlenemeyen 03 FK 007 plakalı , sürücünün kontrolünden çıkarak önce yolun sağ tarafındaki trafik levhasına, ardından takla atarak halk otobüs durağına daldı. Lüks araç, ters vaziyette kaldığı durağı yerle bir etti.

Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde herhangi bir yaralı veya ilgiliye rastlayamadı.

Emniyet güçleri yaralı ve araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks otomobil takla atarak otobüs durağına daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN