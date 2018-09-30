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Marmara, Ege, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve 'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 19:59
Marmara, Ege, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, çevreleri iAntalyalya ve Burdur'un doğu ve 'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Marmara, Ege, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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