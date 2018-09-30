‘Okula destekte’ maya tuttu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nca yürütülen Okul Destek Projesi
'nde maya tuttu. Geçen yıl 23 pilot ilde uygulanmaya başlanan ve 100 günlük eylem planında Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın '81 ilde yaygınlaştırılacağını duyurduğu' projeyle 3 bine yakın çocuğa ulaşıldı. SED (sosyal ve ekonomik destek) uygulamasından hayata geçirilen proje ile 6 ve 8. sınıf aralığında, ekonomik imkânsızlıklar yaşayan ailelerin çocukları programa alındı. Proje kapsamında Erzincan'dan 40 çocuk
ilk kez Erzurum'u gördü. Erzincan'da 40 çocuk ilk kez huzurevi ziyaretine, 37 çocuk ilk kez mesire alanına, 33 çocuk ilk kez tiyatro ve 31 çocuk ilk kez sinemaya gitti. Hatay'dan, ilk kez 11 çocuk müzeye giderken, 62 çocuk ilk kez sinemaya, 8 çocuk ilk kez yüzme havuzuna gitti. 100 çocuk Ankara ve Konya'yı ilk kez gördü. Ağrı'da 23 çocuk ilk kez sinemaya giderken, 12 çocuk ilk kez 'zipline' deneyimi yaşadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, proje ile çocuklarda başarı oranlarında artış yakaladıklarını belirtirken, bireysel yatkınlıklarına göre sosyal aktivitelere yönlendirildiğini aktardı. Proje kapsamında bakanlık bünyesinde oluşturulan kitaplığa 0-6 yaş grubu için 174 yeni kitap eklendi. HAYALLER YARIM KALMASIN
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk tarlasında çalıştıkları için okula gidemeyen 12 yaşındaki Hacer Kal ve kardeşleri, aHaber'in gündeme getirmesi sonrasında kaymakamlığın girişimiyle okula kavuşmuştu. Tarım işçisi ailesinin başka bir köye taşınma kararıyla okuldan ayrılmak zorunda kalan kardeşler ise şimdi yeniden okula veda etmenin burukluğunu yaşıyor. SABAH'a konuşan Kal, "Çok sevinmiştik, şimdi hayallerimiz yarım kalmasın" diyerek, çözüm beklediklerini söylüyor.