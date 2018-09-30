Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan başlangıcı tarihi açıklandı!

On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek aya uzun bir vakit olmasına rağmen hangi tarihe denk geleceği merakla araştırılıyor. Özellikle erken rezervasyon ile tatil planı yapacak olanlar bu tarihleri öğrenerek planlarını ona göre şekillendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile 'Ramazan ne zaman başlıyor' sorusu yanıtını buldu.

RAMAZAN AYI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden beklenen takvim yayınlandı. Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu. 2019 yılında on bir ayın sultanına 6 Mayıs Pazar günü merhaba diyerek coşku ve sevinç ile karşılayacağız. Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'la devam eden, bin aydan daha hayırlı bu mübarek aya 3 Haziran Pazartesi günü elveda diyeceğiz.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır."(Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur."(Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

Müsned, I, 259) "Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

HOŞGELDİN RAMAZAN AYI MESAJLARI

*Y?ğmur gibi bereketli ve yağmur t?n?l?ri k?d?r tatlı bereketli Ramazanlar dilerim .

*En ışıltılı b?kışl?rın gözl?rind?, en tatlı sözl?rin kul?kl?rınd?, tüm mutlulukl?rın ?vuçl?rınd? ve en sonsuz s?vgil?rin gönlünc? y?ş?y?c?ğı Ramazan Ayı g?çirm?nizi dil?rim…

*Ruhl?rımız huzur bulsun, s?fr?l?rımız ?nl?m d?lsun, Ramazan ?yımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar .

*Uf?k s?fr?l?rınızd? b?l ve bereketli ift?rl?r dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun .

*R?m?z?n ayı kalbine t?s?lli, ruhun? il?ç, du?l?rın k?bul, Ramazan ?yın mübarek olsun .

*Bu mübarek ayda huzur d?lu, mutlu, sıcak ve sakin bir ş?kild? g?çirm?niz dil?ği ile Ramazan ayınız mübarek olsun .

*Bu mübarek ramazan ayı h?pimizin üz?rind? bulut olsun, b?r?k?ti üz?rimizd? dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun .

*Sıc?k ç?rb?l?r k?yulsun t?b?kl?r?, samimi sohbet b?şl?sın sıcak yuv?l?rd? bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm ins?nl?r??

Müb?r?k ?yımızd? n?fsimizi ?ruçl? k?s?lim, ş?yt?nı du?l?rımızl? y?n?lim, y?rimizi im?nımızl? b?lirliy?lim… Hayırlı Ramazanlar .

*Sevgi söze dolarsa du? olur, dua Allah'a ulaşırsa nur ?lur, aynı y?lda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ul?şm?sı dileği ile R?m?z?nın Mübarek Olsun

*Mübar?k Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az y?m?ğ?. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olm?y?. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Ef?ndimizin güzel ahlakına sahip ?lmaya vesile olsun .