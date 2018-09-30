Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış! Dere taştı, binaya yıldırım düştü

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.





Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerisevk edilenlen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.







TÜRKİYE'Yİ KISMET TEĞET GEÇECEK

Yunanistan'da "Zorba", Türkiye'de "Kırbaç" olarak anılan tropikal fırtına, yön değiştirdi. Komşuyu felç eden fırtına Türkiye'yi kısmen teğet geçecek. "Kırbaç"ın, Trakya ve Biga'da etkili olacağı belirtildi.

Başta İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da yoğun yağış ve şiddetli fırtına var.

Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı. Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yunanistan, dün "Zorba" adını verdikleri tropikal fırtına ile tanıştı. 11 metreyi bulan dalgalar ülkenin güneydoğusunda önemli hasara neden oldu. Zorba, ülkenin güneydoğusunda rüzgâr, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla etkisini hissettirdi. Uzmanlar ise Mora Yarımadası üzerinden kuzeye yöneleceği belirtilen fırtına için uyarılarını sürdürdü: "Yön ve şiddeti değişebilir. Anlık takip ediyoruz. Çiftçiler, denizciler tedbiri elden bırakmamalı."

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son tahminlere göre hareket yönünü değiştiren tropikal fırtına 'Zorba' için şu açıklamayı yaptı:

SAATTE 90 KM

"Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın son tahminlerde hareket yönünü değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgâr şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgâr hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise mekrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi'nde açıklarda rüzgâr hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Çiftçilerimize, denizcilerimize ve vatandaşlarıma uyarılarımızı takip etmelerini, tedbiri bırakmamalarını öneriyoruz."





EN ÇOK ETKİLENECEK YER: BİGA

İklim Bilimci Prof. Murat Türkeş'e göre Biga Yarımadası en çok etkilenecek yer. Trakya illeri ve İstanbul da yağış alacak.

YARIN ÖĞLENE KADAR

İstanbul Valiliği ise fırtınaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İlimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgârın pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

BEYKOZ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı.

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İKİ İLDE TEDBİR ALINDI

Tropik fırtınanın yön değiştirdiği açıklamalarına rağmen Çanakkale'de tedbir alındı. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan toplantıda, önleyici tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de fırtınaya karşı özellikle denize kıyısı bulunan ilçelerde yoğun tedbirler aldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile BASKİ ekipleri olası su ve sel baskınlarına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Sahilde bağlı küçük balıkçı tekneleri de karaya çıkartıldı.

MORA'YI VURDU

Zorba, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda dün etkili olmaya başladı. Mesinia ve Arkadia bölgelerinde rüzgârın şiddeti 32 kilometreye çıkarken, sahillerde dalgaların yüksekliği 8 metreyi buldu. Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi. Mora'nın karayolu ağında yer yer çökme meydana geldi. Bazı köy ve kasabalarda elektrik kesintisi yaşandı. 'Zorba'nın Atina'yı da etkisi altına alması bekleniyor.