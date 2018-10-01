Ağva’da gezilecek en güzel yerler! Ağva’ya nasıl gidilir?

Okulların kapanmasının ardından ailecek plan yapmaya başlayan vatandaşlar en güzel gezilecek yerler araştırmasına başladı. İstanbul'da yaşayanlar hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek için Ağva'yı tercih edebilirler. Çünkü Ağva, İstanbul'a yakın ve günübirlik olarak gidilebilecek en güzel yerlerin başında yer alıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinden Ağva'ya ulaşım yollarını ve kat etmeniz gereken mesafeyi burada öğrenebilirsiniz.

AĞVA'YA NASIL GİDİLİR?

Bayrampaşa – Ağva?

Bayrampaşa – Ağva arası 117 km'dir. Bayrampaşa - İstanbul Şile Ağva arası mesafe süre olarak yaklaşık 1 saat 58 dakika sürecektir.

Esenler – Ağva?

Esenler - İstanbul Şile Ağva arası mesafe süre olarak yaklaşık 1 saat 54 dakika sürecektir.

Bakırköy – Ağva ?

Bakırköy, İstanbul - Agva arası mesafe süre olarak yaklaşık 2 saat 11 dakika sürecektir.

Üsküdar – Ağva?

Üsküdar İstanbul - Ağva arası mesafe süre olarak yaklaşık 1 saat 36 dakika sürecektir. Üsküdar meydandan 139A otobüsleri ile Ağva'ya uygun fiyata ulaşım sağlama imkanına da sahipsiniz.

AĞVA'DA GEZİLECEK YERLER

Ağva, güzelliği ile gelip görenleri büyüleyen başlıca yerlerden bir tanesidir.

OCAKLI – ŞİLE KALESİ

Ağva'ya gitmişken görülmesi gereken yerlerin başında 'Ocaklı Kalesi' gelir. Şile Kalesi olarakta bilinir. Bu kale Cenevizliler tarafıdan inşa edilmiş olup günümüz kadar gelebilmiştir.

HACILLI KÖYÜ

Ağva'ya geldiğinizde Hacılı köyünü gezmeden geri dönmemelisiniz. Bu köydeki mağara ve şelalelerin mutlaka görülmesi tavsiye edilmektedir.

SAKLI GÖL

Yine bu bölgeyi gezip görmeye gelenleri en çok büyüleyen yerlerden bir tanesi de Saklı Göl'dür. Eşsiz manzarası ile görenlerin gözlerini kamaştıran bu gölün çevresinde vakit geçirebilir, fotoğraf çekilerek bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz.

Ağva'da gezilecek diğer yerler;

Kilimli ve Kadırga Koyları

Hisar Tepe Kale Kalıntısı ve Sungurlu Dağ Değirmeni

Ağlayan Kaya ve Gelin Kayası

Şile Feneri

Hanımsuyu Çeşmesi