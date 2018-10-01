ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) için binlerce aday geçtiğimiz hafta sonu ter döktü. Gerek akademik personel olma gayesi ile gerekse yükseklisans eğitimi için istediği ALES puanını almak için çabalayan binlerce aday, sınav sonrası birçok konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuların başında ise ÖSYM ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? sorusu ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları geliyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde 2018 ALES sınavına dair merak edilen detaylar

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınavın ardından vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi de ALES soruları ve cevapları oldu. Sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak eden binlerce birey, konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını yapıyor.

ÖSYM tarafından konu ile ilgili net bir açıklama bulunmasa da, geçtiğimiz sınav dönemi göz önüne alındığında, ALES soruları ve cevaplarının sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. Bir tarih öngörmek gerekirse, en geç 5 Ekim tarihini söyleyebiliriz.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Eylül Pazar günü gerçekleşen ALES sınavı sonuçları, 25 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

Konu ile ilgili farklı gelişmeler olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

ALES PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK? YÖK BAŞKANI SARAÇ AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldı��ı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."