Sağanak kâbus

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçesi Beykoz'da dün sabah 06.00'da etkili olan şiddetli yağış
nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi, içinden geçtiği mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Mahmut Şevket Paşa ve Ali Bahadır köylerindeki evleri su bastı. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bahçe ve seralardaki ürünler zarar gördü, hayvanlar telef oldu. Bazı köprüler zarar gördü. Elmalı Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın çatısına yıldırım düştü. Alev alev yanan çatıya itfaiye müdahale etti. Çengelderesi de yoğun yağış nedeniyle taşdı, evler sular altında kaldı. Sağanak yağış
sırasında uykuda olan Kerem Demirel ve eşini komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nurten Demirel, "Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık." dedi. Sakarya'nın özellikle Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel
nedeniyle bir çok araç sel sularına kapıldı. İlçede elektrik kesintisi yaşandı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Seyran Deresi taşınca onlarca araç sel sularına kapıldı. Çöp konteynırları ile ağaç dalları sel sularına kapıldığı ilçede, yollar da trafiğe kapandı. AFAD
ve itfaiye ekipleri devreye girdi. İş makinaları ilçe merkezinde mahsur kalan insanları kurtarmak için yoğun çaba gösterirken, tarım arazileri de selden nasibini aldı. Bölgeye bir saatte 115 kilogram yağış düştü. 50 KİLOMETRE HIZLA ESTİ
Çanakkale'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında dün yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Tekirdağ'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.