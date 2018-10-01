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'de , engelli kardeşler yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 10:56

- 'de , engelli kardeşler yaralandı

(Fotoğraflı)

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangında alevlerden etkilenen iki engelli kardeş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek çatıyı sardı. O esnada içeride bulunan iki engelli kardeş alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İçeriden çıkarılan iki engelli çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Sultanbeyli'de yangın, engelli kardeşler yaralandı
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