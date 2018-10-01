Tropik fırtına teğet geçti

Yunanistan
'da basının "Zorba" adını taktığı tropik fırtına Mora Yarımadası'nda ve başkent Atina civarında etkili oldu. Ağaçları deviren, çok sayıda ev ve işyerini su basan fırtınada üç kişi kayboldu. Ancak fırtına Türkiye'de korkulan etkiyi yapmadı. Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket eden fırtına burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Yağış bırakan sistemin bu akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.
Öte yandan fırtınanın Bodrum
'u teğet geçmesiyle birlikte sahiller insan akınına uğradı. Fırtına yerine güneşli havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Balıkesir
'in Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtına yön değiştirip güneş sıcak yüzünü gösterince, vatandaşlar sahillerdeki kafelere ve çay bahçelerine akın etti.