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Polis Akademisi 23. Dönem başladı! 2018 EGM ile şartları neler? ...

23. Dönem başladı. Aylar öncesinde duyurulan 10 bin süreci bugün itibari ile resmen başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen binlerce, başvurularının başlaması ile şartlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Lisans ve önlisans mezunu olarak 10 bin polis alımının yapılacağının duyurulduğu POMEM başvuru ilanında, sürecin nasıl işleyeceği konusunda da bilgi verildi. Peki, 2018 23. Dönem POMEM başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte bazı bilgiler

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:35
Polis Akademisi 23. Dönem POMEM başvuruları başladı! 2018 EGM ile POMEM başvuru şartları neler? Polislik başvurusu...

ilanlarını takip eden ve polis olmak isteyenlere müjde! Daha önce 10 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve adaylar polislik başvuruları hakkında araştırmalara başladı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden duyurulan ilan neticesinde, 23. Dönem başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak çalışmak isteyen binlerce aday, şartlarını merak ediyor. Peki, POMEM başvuru şartları neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde polis 23. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt verirken başvuru şartlarını da listeledik.

23. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacaktır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuru yapabileceği 23. Dönem POMEM polis alımı sürecinde, kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulu dikkat çekiyor. yapmak isteyen adaylardan lisans mezunları için 2017 ve 2018 KPSS puanı, Ön Lisans mezunları için ise 2016 KPSS puanı talep edilecek.

23. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI 2018

Polislik başvuruları ile ilgili detaylar için ilerleyen sayfalarımızı takip ediniz.

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Polis Akademisi 23. Dönem POMEM başvuruları başladı! 2018 EGM ile POMEM başvuru şartları neler? Polislik başvurusu...
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