Çamlıca Camisi’ne 6 tonluk kapı

Osmanlı - Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği İstanbul
'daki Çamlıca Camisi
'nin dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan ana kapısı yerine takıldı. 5 metre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki kapının kündekari tekniğiyle yapımı 5 yıl sürdü. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin inşaatının tamamlandığını ve içinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Kaba temizliğin ardından yaklaşık 300 kişiden oluşan bir ekibin, çiniler ve mermerlerin temizliğine başladığını anlatan Külünk, kısa bir süre sonra caminin halılarının serileceğini belirtti. Caminin ana kapısının yerine monte edildiğini belirten Külünk şöyle dedi: "İki kanattan meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalardan oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi. Camilerimizin bütün kapılarını yerine takmış olduk. İçeriden ve dışarıdan sıcak, soğuk hava ve rüzgar ile etkileşimi tamamlandı."