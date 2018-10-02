Çipli kimlik kartı nasıl alınır? Yeni kimlik kartı için neler gerekli?

Yeni kimlik kartı alanların sayısı 16 milyonun üzerine doğru çıkarken, kimlik başvurularının nasıl yapılacağı ise Google üzerinde en çok aratılan konular arasındadır. Bilindiği üzerine 2017 yılı itibariyle çipli kimlik kartları dağıtılmaya başlanmıştı. Çipli kimlik kartları bir kredi kartı edasında olurken, Ukrayna gibi vizesiz gidilebilecek ülkelere yeni kimlik kartları ile giriş yapılabilir. İşte bu konuda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için hazırladığımız çipli kimlik kartı alma rehberi…

Çipli kimlik kartı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Çipli kimlik kartları 2017 itibariyle dağıtılmaya başlanmış ve şuan geldiğimiz günlerde bu rakam 16 milyonun üzerine çıkmış bulunmakta. Herkesin yavaş yavaş yeni kimlik kartına geçeceği günlerde vatandaşlar hemen her gün Google'dan çipli kimlik kartı nasıl alınır sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte bu sorunun cevabı…

Yeni kimlik başvurusu için öncelikle randevu almanız gerekmektedir. Randevu alacağınız adres ise; ekimlikrandevu.gov.tr adresinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinde sıra bekleyerek yapılabilir.

Başvuru için gittiğiniz nüfus müdürlüğünde parmak izlerinin sisteme kayıt edilmesi gerekir. Kimlik kartı işlemlerinin tamamlanmasından sonra verilen adrese yeni kimliğiniz PTT tarafından gönderilir.

Peki yeni kimlik kartı için istenen belgeler nelerdir?

İlk defa yeni kimlik kartı başvurusunda bulunacak kişiler, resmi kimlikleri veya onun yerine geçen bir belge ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafa ihtiyaç duyarlar. Bu evrakları hazırlandıktan sonra randevu saatinde gidip işlemlerini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Peki resmi kimlik belgesi yerine geçen belgeler nelerdir?

Eski tip nüfus cüzdanı

Uluslararası aile cüzdanı

Pasaport

Sürücü cüzdanı

Memur cüzdanı

Avukat kimlik kartı

Askeri kimlik kartı

Basın kartı

Muhtarlık tarafından düzenlenmiş talep belgesi

Bu evraklardan biri eski kimlik kartınızın yerine geçecektir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni kimliğiniz 15 ila 30 gün içerisinde PTT tarafından evinize gönderilecektir.