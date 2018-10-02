Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş

Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş

, -Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan nın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağın ’na iniş yaptığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 20:20
Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1135 " numaralı Boeing 737-800 tipiyle icra edilen -Paris Orly uçağının 'na iniş yapmasına dair haberler yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "'na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı'na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN