Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

’da, 51 yaşındaki adam sabaha karşı evinin önünde ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 07:55
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden , sabaha karşı evin önünde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Aslancan'ın cansız bedeniyle karşılaşan Aslancan'ın yakınları durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Hasan Aslancan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelerek yapmış olduğu inceleme çalışmalarının ardından Aslancan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi üzere otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN