Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Amerika’nın gizemli Türkleri

Amerika’nın gizemli Türkleri

eyaletinde kendilerine “Türk” diyen esmer tenli topluluğun, Osmanlı’dan geldiği düşünülüyor. Topluluğun ilk üyelerinin ’nda görev yaptığı bilgisi var

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Amerika’nın gizemli Türkleri
ABD'nin eyaletinde bir etnik gruba dair araştırmalar şaşırtıcı iddialar ortaya koydu. Eyaletin Sumter isimli ilçesinde kendilerine "Türk" diyen esmer tenli bir halk, bu yörenin farklı bir tarihi olduğu ihtimalini gündeme getirdi. Bölgedeki Türk topluluğu ise şimdi yaşadıkları topraklara bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan geldiklerini ve bir zamanlar Kafkasya'da yaşayan Arap kökenli insanlardan olduklarını söylüyor. Haberde bu topluluğun ilk üyelerinden olan Joseph Benenhaley'in Osmanlı'daki asıl isimin muhtemelen "Yusuf bin Ali" olduğu belirtiliyor. Benenhaley'in 1775-1783 yılları arasındaki sırasında gözcü olarak görev yaptığı bilgisi bulunuyor. Bir generalin Benenhaley'e evlenerek yuva kurması için bir arazi hediye ettiği ve adamın bu arazide bir çiftlik kurduğu ifade ediliyor.

ONLAR DA AYRIMCILIK KURBANI
Benenhaley'in torunlarından ise beyaz Amerikalıların esmer tenli babasını küçüksemediğini fark ettiğini söylüyor. Şu anda 44 yaşında olan Brian Benenhaley, kendilerini beyaz olarak adlandırmalarına rağmen tıpkı siyahiler gibi ayrımcılık yaşadıklarını belirtiyor. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika’nın gizemli Türkleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN