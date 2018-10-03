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Balkondan çamaşır hırsızlığı kamerada

'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kuruması için balkona asılan çamaşırlar çalındı. Bir kadın ve çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlenen hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 21:12
Balkondan çamaşır hırsızlığı kamerada

Olay, 1 Ekim sabahı Altuntabak Mahallesi 8'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1'inci katında oturan R.A.'ya ait evin balkonuna akşam yıkanan çamaşırlar kuruması için asıldı.

Aile, sabah uyandığında balkona asılan çamaşırları yerinde bulamadı. Bunun üzerine binanın güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yapılan incelemede saat 05.20 civarında binaya orta yaşlarda bir kadın ve küçük bir çocuğun yaklaştığı görüldü.

Bahçe parmaklıklarından atlayan kadının balkondaki çamaşırların bir kısmını alıp sepet içinde yanındaki çocuğa verdiği, geri dönüp kalanları da aldıktan sonra bahçeden çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ailenin başvurusu üzerine görüntüleri inceleyen polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Balkondan çamaşır hırsızlığı kamerada
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