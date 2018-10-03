Çorlu güne sisle uyandı

Sabah erken saatlerde iş yerlerine ve okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar Çorlu'yu etkisi altına alan sis sürprizi ile karşılaştı. Özellikle derenin geçtiği bölgelerde ve çevre yolu üzerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Çorlu'da, maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Trafik polisleri ve trafik zabıtası ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri hususunda uyardı. Sabahın erken saatlerinde yoğun olarak etkisini hissettiren sis, güneşin etkili olmaya başlamasıyla birlikte dağıldı.

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